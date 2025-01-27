İstanbul'da 9 Kamyonet Hırsızlığına 7 Gözaltı

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İstanbul'da 9 kamyonet çalan hırsızlar kamerada

Kağıthane'de çalıntı ve change oto operasyonu: 7 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul'da polis ekipleri tarafından 9 kamyonet çalan hırsızlara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şahısların kamyoneti çaldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri tarafından çalıntı ve change araçlara yönelik çalışma gerçekleştirildi. 24 Ocak'ta Beylikdüzü'nde çalınan M.A.' e ait kamyonet ile Bayrampaşa'da A.Ö.'nün ve Beylikdüzü'nde S. T.'nın çalınan kamyonetleri şase numaraları değiştirilerek ağır hasarlı kamyonetin bilgilerine uyarlandığı tespit edildi. Aynı tip kamyonetlerin, farklı tarihlerde çalındığını belirleyen ekipler operasyon için düğmeye bastı. Operasyonda, 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, çalıntı 3 kamyonet ele geçirildi.

Yakalanan 7 şüpheli emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Öte yandan, şüphelilerin kamyonetleri çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekiplerinin Beylikdüzü, Avcılar, Esenyurt, Küçükçekmece ve Kağıthane ilçelerinde de çalındığı tespit edilen 6 farklı H100 kamyonet ile ilgili çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.