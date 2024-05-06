İstanbul'da 90 milyon liralık kaçak oto yedek parçası ele geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da 90 milyon liralık kaçak oto yedek parçası ele geçirildi

İstanbul'da polis ekipleri tarafından oto yedek parça kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, piyasa değeri 90 milyon lirayı bulan 5 bine yakın kaçak yedek parça ele geçirildi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

06.05.2024 22:29  Güncelleme: 22:41
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İstanbul'da 90 milyon liralık kaçak oto yedek parçası ele geçirildi

5 ayrı ilçede düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da polis ekipleri tarafından oto yedek parça kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, piyasa değeri 90 milyon lirayı bulan 5 bine yakın kaçak yedek parça ele geçirildi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollarla getirilen otomobil yedek parçaların Bayrampaşa, Bakırköy, Gaziosmanpaşa, Bahçelievler ve Zeytinburnu ilçelerinde bulunan depo ve işyerlerinde saklanarak piyasaya sürüldüğü bilgisine ulaştı. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen polis ekipleri, Türkiye'ye çeşitli gümrük kapılarından sokulduğu öğrenilen binlerce yedek parçanın saklandığı adresleri tek tek tespit ederek işyeri ve depolara dün peş peşe baskın düzenlendi.

90 milyon liralık kaçak oto yedek parça ele geçirildi

Polis ekiplerinin düzenlediği zincirleme operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 8 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 90 milyon lirayı bulan farklı marka ve modelde 269 araç direksiyonu ve 4 bin 477 oto yedek parçası ele geçirildi.

Yurda kaçak yollarla sokulan ve yüklü miktarda vergi kaybına neden olan yedek parçalara emniyet tarafından el konulurken, yakalanan şüpheliler hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan işlem başlatıldı. Parça kaçakçıları, gözaltına alındıktan sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheliler ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam ederken, ele geçirilen oto yedek parçaları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'nde bulunan yerleşkesinde sergilendi.

Kaynak: İHA

İstanbul, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da 90 milyon liralık kaçak oto yedek parçası ele geçirildi - Son Dakika

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