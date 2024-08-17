İstanbul'da Alkollü İçki Kaçakçılığı Operasyonu: 10 Milyon Lira Değerinde Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da Alkollü İçki Kaçakçılığı Operasyonu: 10 Milyon Lira Değerinde Malzeme Ele Geçirildi

İstanbul\'da Alkollü İçki Kaçakçılığı Operasyonu: 10 Milyon Lira Değerinde Malzeme Ele Geçirildi

İstanbul'un beş ilçesinde alkollü içki kaçakçılığının önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda insan sağlığına zararlı kaçak alkol yapımında kullanılan 10 milyon lira değerindeki malzeme ele geçirildi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı.

17.08.2024 11:52
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İstanbul'un beş ilçesinde alkollü içki kaçakçılığının önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda insan sağlığına zararlı kaçak alkol yapımında kullanılan 10 milyon lira değerindeki malzeme ele geçirildi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tuzla, Büyükçekmece, Avcılar, Pendik ve Esenler ilçelerinde alkollü içki kaçakçılığının önlenmesine yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda şüphelilerin kaçak alkolleri dezenfektan, yüzey temizleyicisi süsü vererek ürettikleri ve bu ürünleri sattıkları tespit edildi.

Sahte bandrol ve etiket yapıştırarak orijinal alkol süsü verildiği ortaya çıktı

Şüphelilerin, insan sağlığına zararlı hatta ölüme yol açabilen kaçak alkol üretimi yapmak isteyen diğer şahıslara boş haldeki 1 litrelik alkol şişelerine sahte alkol doldurup, şişelerin üzerlerine sahte bandrol ve etiket yapıştırarak orijinal alkol süsü verildiği belirlendi. Şüphelilerin ayrıca, nakliye araçlarıyla tekel bayilere, alkollü içki satışı yapan bar, restoran, eğlence mekanları ve otellere satarak haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıktı.

10 milyon lira değerindeki malzeme ele geçirildi

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince alkollü içki kaçakçılığının önlenmesine yönelik 8 Ağustos ile 15 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'da 10 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda kaçak-sahte alkollerin nakliyesinde kullanılan 5 araca el konuldu. Adreslerde yapılan baskınlarda piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olduğu öğrenilen 27 bin 859 litre alkol, 54 adet dolu alkol şişesi, 200 adet etiket, 60 adet alkol şişesi kapağı, 90 adet boş şişe, 14 adet alkol yapımında kullanılan aroma ve alkol yapımında kullanılan çok sayıda huni, hortum gibi malzemeler ele geçirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Alkollü İçki Kaçakçılığı Operasyonu: 10 Milyon Lira Değerinde Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Alkollü İçki Kaçakçılığı Operasyonu: 10 Milyon Lira Değerinde Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika
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