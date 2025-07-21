İstanbul\'da Altın Bileklik Hırsızlığı

İstanbul'un Fatih ilçesinde aracını park eden bir kadın kolundaki altın bilekliği düşürdü. O sırada yoldan geçen 2 kişi bilekliği alıp elinde sallayarak uzaklaştı. Yaklaşık 100 bin lira değerindeki bilekliğin çalınma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 18 Temmuz Cuma günü saat 16.30 sıralarında Fatih Yedikule Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın aracını park ettiği sırada altın bilekliğini farkında olmadan düşürdü. Ardından aracına baktı ve bilekliğini bulamadı. Bu sırada arkadan gelen kimliği belirsiz 2 kişi, yere düşen altın bilekliği fark etti. Şüpheliler bilekliği yerden alıp eliyle sallayarak olay yerinden uzaklaştı. Altın bilekliğin yaklaşık 100 bin lira değerinde olduğu öğrenildi.

O anlar kamerada

Gerçekleşen o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kadının aracını park ettikten sonra araçtan inip kapıyı kapattığı görülüyor. Daha sonra yoldan geçen 2 kişiden birinin bilekliği fark ederek yönünü değiştirdiği ardından bilekliği yerden alıp elinde sallayarak uzaklaştığı görülüyor. - İSTANBUL