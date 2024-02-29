İstanbul'da Asayiş Uygulamalarında 134 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da Asayiş Uygulamalarında 134 Aranan Şahıs Yakalandı

İstanbul\'da Asayiş Uygulamalarında 134 Aranan Şahıs Yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında, Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar, Gaziosmanpaşa, Kağıthane ve Beyoğlu ilçelerinde toplam 134 aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Uygulamalar sonucunda ruhsatsız silah taşıyan 7 şahıs, motosiklet hırsızlığı yapan 2 şahıs, resmi belgede sahtecilik yapan 3 şahıs, uyuşturucu suçuna karışan 85 şahıs ve hapis cezası bulunan 12 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı.

29.02.2024 16:37  Güncelleme: 16:39
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İstanbul genelinde polis ekiplerince düzenlenen asayiş uygulamalarında 134 aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince 28 Şubat günü Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar, Gaziosmanpaşa, Kağıthane ve Beyoğlu ilçelerinde genel asayiş suçlarının önlenmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik uygulamalar gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda, ruhsatsız silah taşıdığı belirlenen 7 şahıs, motosiklet hırsızlığı yaptığı belirlenen 2 şahıs, resmi belgede sahtecilik yaptığı belirlenen 3 şahıs, uyuşturucu suçuna karıştığı belirlenen 85 şahıs, 12 kişi hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 134 aranan şahıs yakalandı. Konu ile ilgili yakalanan şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İstanbul'da Asayiş Uygulamalarında 134 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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