İstanbul'da Asker Eğlencesinde Trafik Cezası - Son Dakika
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İstanbul'da Asker Eğlencesinde Trafik Cezası

İstanbul'un Pendik ve Üsküdar ilçelerinde düzenlenen asker eğlencesinde araçlarını durdurarak yolu trafiğe kapatan ve trafik akışını tehlikeye düşüren 7 araç sürücüne toplamda 42 bin 573 TL para cezası kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde, asker uğurlama konvoyunda trafik akışının tehlikeye düşürülmesine ilişkin inceleme başlattı. Şahıslara yönelik çeşitli trafik ihlallerinden dolayı para cezası uygulanırken, ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatıldı.

24.07.2024 14:31
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İstanbul'un Pendik ve Üsküdar ilçelerinde düzenlenen asker eğlencesinde araçlarını durdurarak yolu trafiğe kapatan ve trafik akışını tehlikeye düşüren 7 araç sürücüne toplamda 42 bin 573 TL para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde, asker uğurlama konvoyunda trafik akışının tehlikeye düşürülmesine ilişkin inceleme başlattı. Pendik ve Üsküdar ilçelerinde düzenlenen asker eğlencesinde oluşturulan araç konvoyunda bazı araç sürücülerinin araçlarını durdurarak trafik akışını tehlikeye düşürdüğünü tespit eden ekipler, araç plaka bilgilerinden şahısların kimlik bilgilerini belirledi. E.D., A.Ş., M.D., F.T., E.K., H.T. ve S.G.Ü. isimli şahıslar, sevk ve idarelerindeki araçlarla yakalandı.

42 bin 573 TL para cezası kesildi

Şahıslara yönelik 2918 Karayolları Trafik Kanunun, 'Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde duraklamak' maddesinden 690'ar TL, 'Saygısız davranışlarda bulunarak araç sürmek' maddesinden 690'ar TL, 'Trafik güvenliği ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen kural, yasak ve zorunluluklara uyumamak' maddesinden 690'ar TL, 'Konvoy Yapmak' maddesinden 690'ar TL, 'Drift' maddesinden ise bir araç sürücüsüne 32 bin 233 TL olmak üzere tüm sürücülere toplamda 42 bin 573 TL idari para cezası uygulandı.

Konu ile ilgili yakalanan şahıslar hakkında, 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan ise adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Asker Eğlencesinde Trafik Cezası - Son Dakika

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