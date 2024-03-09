İstanbul\'da ATM Hırsızlığına Karışan 12 Şüpheli Yakalandı

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İstanbul'da bankalara ait ATM'lerin para yatırma ünitelerine zarar vererek içerisinde bulunan paraları çaldıkları tespit edilen 12 şüpheli yakalandı. Gerçekleşen hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İstanbul'un Esenyurt, Beylikdüzü ve Avcılar ilçelerinde bulunan banka ATM'lerinde gerçekleşen hırsızlık olayları üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Ekipler, bölgelerdeki banka ATM'lerinin güvenlik kamera kayıtlarını izleyerek olayı gerçekleştiren 12 şüpheli şahsın kimliklerini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler kimlikleri tespit edilen 12 şahsın yakalanması için Esenyurt, Beylikdüzü ve Avcılar'da bulunan adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 12 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Hırsızlık anları kamerada

41 banka ATM'sinin para yatırma ünitelerine zarar veren toplam 12 şahsın gerçekleştirdiği hırsızlık anları kameralara yansıdı. Görüntülerde yüzlerini giydikleri kapüşonlu elbise ve motosiklet kaskı ile kapatan şahısların ATM'lerden para çekmiş gibi yaptıkları ve daha sonra hiçbir şey olmamış gibi oradan ayrıldıkları görülüyor.

Ekiplerin yaptıkları çalışmalarda şüpheli şahısların 41 banka ATM'sinde para yatırma ünitelerine zarar vererek gerçekleştirdiği hırsızlık olayında toplam 393 bin 600 lira ele geçirdiklerini tespit etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi. Şahıslardan 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL