İstanbul'da Bahis Operasyonu: 31 Şüpheli Yakalandı
İstanbul'da Bahis Operasyonu: 31 Şüpheli Yakalandı

20.02.2026 07:53
İstanbul merkezli operasyonda 9 ilde 31 şüpheli bahis faaliyetleri nedeniyle yakalandı.

İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen bahis operasyonunda 31 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Operasyon, ülkede faaliyet gösteren yasal bahis sitelerinde yönetici olarak görev aldığı süre zarfında, rakip lehine oynanan bahisler, gol içerikli bahisler (alt-üst), oyuncu yönünden oynanan bahisler kapsamında kuponu olan şahıslara yönelik gerçekleştirildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, İstanbul, Suç, Son Dakika

