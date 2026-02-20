İstanbul'da Bahis Operasyonu: 31 Şüpheli Yakalandı

İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen bahis operasyonunda 31 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Operasyon, ülkede faaliyet gösteren yasal bahis sitelerinde yönetici olarak görev aldığı süre zarfında, rakip lehine oynanan bahisler, gol içerikli bahisler (alt-üst), oyuncu yönünden oynanan bahisler kapsamında kuponu olan şahıslara yönelik gerçekleştirildiği öğrenildi. - İSTANBUL
