İstanbul'da bayram tatili başlamasıyla trafikte yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika
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İstanbul'da bayram tatili başlamasıyla trafikte yoğunluk yaşanıyor

Kurban Bayramı'nı memleketinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen çok sayıda vatandaş araçlarıyla yola koyuldu.

14.06.2024 16:33
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Kurban Bayramı'nı memleketinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen çok sayıda vatandaş araçlarıyla yola koyuldu. Mega kentte trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul'da 9 günlük tatili değerlendirmek isteyenler yola çıkmaya başladı. Trafiğin en yoğun olmasının beklendiği megakent İstanbul'da saat 16.30 itibarıyla yoğunluk yüzde 60 seviyelerine yaklaştı. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde yoğunluk yaşanıyor. D-100 Karayolunda ise Ataşehir, Maltepe, Kartal istikametinde yoğunluk artıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da bayram tatili başlamasıyla trafikte yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da bayram tatili başlamasıyla trafikte yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika
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