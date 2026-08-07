İstanbul'da Bıçaklı Kavga: 10 Gözaltı - Son Dakika
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İstanbul'da Bıçaklı Kavga: 10 Gözaltı

İstanbul\'da Bıçaklı Kavga: 10 Gözaltı
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Fatih'te 19 yaşındaki Ali Anzo'nun öldüğü bıçaklı kavgada 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Fatih'te 19 yaşındaki Ali Anzo'nun hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, 2 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

4 Ağustos Salı günü saat 02.30 sıralarında Fatih Yedikule Mahallesi İmam Hüseyin Sokak'ta meydana gelen olayda, sosyal medya üzerinden bilinmeyen bir nedenle tartışan iki grup, barışmak amacıyla buluşmak üzere sözleşmiş, buluşma sırasında yeniden başlayan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmüştü. "Sevgilimi rahatsız ettin" tartışması nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada Ali Anzo ile Ali Hilal bıçakla yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ali Anzo yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları incelemeler sonucu olaya karıştıkları belirlenen 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından, Bassam A. (20), Mahmut Nasır H. (18) ve Halıd A. (21) ise Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Diğer 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İstanbul, Gözaltı, Adliye, Kavga, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da Bıçaklı Kavga: 10 Gözaltı - Son Dakika

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