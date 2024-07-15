İstanbul'da Boşanmak İsteyen Kadın İşyerinde Darp Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul'da Boşanmak İsteyen Kadın İşyerinde Darp Edildi

İstanbul Küçükçekmece'de boşanmak isteyen bir kadın, eşi tarafından iş yerinde darp edildi. Elinde bıçakla iş yerine gelen şahsın kadına saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, talihsiz kadın, 'Ben de herkes gibi ecelimle ölmek istiyorum. Ben özgür yaşamak istiyorum. Ben bu adam yüzünden ölmek istemiyorum' dedi.

15.07.2024 18:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Küçükçekmece'de boşanmak isteyen bir kadın, eşi tarafından iş yerinde darp edildi. Elinde bıçakla iş yerine gelen şahsın kadına saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, talihsiz kadın, "Ben de herkes gibi ecelimle ölmek istiyorum. Ben özgür yaşamak istiyorum. Ben bu adam yüzünden ölmek istemiyorum" dedi.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Küçükçekmece Sefaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 yıllık evli olan Mihriban Özkan, eşinin kötü alışkınlıklarından dolayı boşanmak istedi. Eşi Bilal Özkan ise boşanma kararının ardından evi terk etti. Boşanma kararına itiraz eden Bilal Özkan, eşine ve çocuklarına tehdit dolu mesajlar atmaya başladı. Ölüm tehditlerine maruz kalan talihsiz kadın, karakola giderek şikayetçi oldu. Mihriban Özkan uzaklaştırma kararı çıkarınca daha çok öfkelenen şahıs, eşine ve çocuklarına tehditlerine devam etti. Eşini takip eden Bilal Özkan, iş yerinde Mihriban Özkan'a bıçakla saldırarak, bir yandan da tekme ve yumruklarla darp etti. Mihriban Özkan bıçak darbelerinden sıyrılmayı başarırken, camdan darp edilen Özkan'ı gören bir başka kadın yardım etmeleri için çevredeki vatandaşları uyardı. Yoldan geçen kadının olayı fark etmesi üzerine tedirgin olan Bilal Özkan'ndan kadın kaçarak kendini dışarı attı. Çevredeki vatandaşlar iş yerinde toplanmaya başlayınca şahıs kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Öte yandan Bilal Özkan'ı yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

"Bu adam yüzünden ölmek istemiyorum"

Boşanmak istediği eşi tarafından darp edilen Mihriban Özkan, "19 yıllık bir evlilik hayatımız vardı. Kötü alışkanlıkları son zamanlarda artmaya başladı. İçkisine, kumarına para yetiştiremez olduk. Oğlum onu meyhanelerden sırtında taşıdı. Kızım evdeki alkol kokusundan rahatsızlık duyuyordu. Perşembe günü kızıma eve geleceğim diye mesaj atmış. Eşyalarımı toplayıp gideceğim demiş. Perşembe gününden beri bana tehdit mesajları atmaya başladı. Ölümle tehdit, iftira, hakaret ve ağza alınmayacak küfürler etti. Cuma günü sabah uyandığımda tehdit mesajlarının arttığını gördüm. Avukatım karakola gitmem gerektiğini söyledi. Sonra ben suç duyurusunda bulunup uzaklaştırma aldım. Bitecekse insan gibi bitsin dedim. Sonra pazar günü beni öldüreceğini söyledi. Tekrar suç duyurusunda bulunup eve geldiğimde 9 yaşındaki kızıma 'Annenle öpüş koklaş, anneni yarın göremeyeceksin. Onu öldüreceğim' diye mesaj atmış. Sabah kalktığımda bana da aynı şekilde mesaj atmış. Ben iş yerime gittiğimde kapıdan bana doğru geldiğini gördüm. İş yerinin dış kapısını kapattı. Üzerime doğru gelirken bıçağını açtı. Masanın diğer tarafına geçip 'KADES' uygulamasına bastım. Beni alt kata çekmeye çalıştı. 'Seni alt katta öldüreceğim. Cenazen buradan çıkacak. Baban gelip seni buradan alacak' dedi. Ben o sırada kaçarken saçımdan yakalayıp yere attı. Ağzıma, elmacık kemiklerime, kafama vurdu. Ön dişlerim patladı. Beni tekmeledi. Oradan geçen bir abla bağırınca etraftakiler toparlanınca kaçtı. Ben kendi ülkemde şu an ev hapsindeyim. Başıma bir şey gelecek diye kendime ekmek almaya çıkamıyorum. Hapis hayatı yaşıyorum. O kadın beni görmeseydi ben şu an mezarda olacaktım. Ben de herkes gibi ecelimle ölmek istiyorum. Ben özgür yaşamak istiyorum. Ben bu adam yüzünden ölmek istemiyorum. Bu insan bana 'Celladınım ben senin' diyor. Benim çocuklarım o adam beni öldürdüğü için annemiz öldü demesinler. 4 gündür evimden dışarı çıkamıyorum. Bu adamın yakalanmasını istiyorum. Hala ölüm tehditleri alıyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Küçükçekmece, İstanbul, 3.Sayfa, Kadın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Boşanmak İsteyen Kadın İşyerinde Darp Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:03 Esed’den “normalleşme“ yanıtı: Türk askerlerinin Suriye’den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan’la görüşürüm Esed'den "normalleşme" yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm
16:39 İzmir’in Çeşme ilçesindeki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti
15:48 Emekliye ne kadar ek zam yapılacak Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne gidiyor Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor
14:10 Kim bu kadın Trump’a yönelik saldırı anında tavırlarıyla dikkat çekti Kim bu kadın? Trump'a yönelik saldırı anında tavırlarıyla dikkat çekti
11:23 8 yıl geçse de izleri hala duruyor Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın FETÖ’cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler 8 yıl geçse de izleri hala duruyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler
18:31 Milyonlar uçup gitti Tete, Galatasaray’ı dev gelirden etti Milyonlar uçup gitti! Tete, Galatasaray'ı dev gelirden etti
17:37 Adrien Rabiot’un Galatasaray’dan istediği maaş ortaya çıktı Adrien Rabiot'un Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı
17:02 Yıllar sonra açıkladı Jose Mourinho’dan herkesi şaşırtan itiraf Yıllar sonra açıkladı! Jose Mourinho'dan herkesi şaşırtan itiraf
16:27 Prens William’ın Euro 2024 final maçı sonrası hakaret ettiği ortaya çıktı Prens William'ın Euro 2024 final maçı sonrası hakaret ettiği ortaya çıktı
16:09 EURO 2024’te eleştiri yağmuruna tutulmuştu Juventus’tan Kenan Yıldız için tarihi karar EURO 2024'te eleştiri yağmuruna tutulmuştu! Juventus'tan Kenan Yıldız için tarihi karar
16:08 Bomba iddia: Oyuncu Rabia Soytürk ihanete uğradı Bomba iddia: Oyuncu Rabia Soytürk ihanete uğradı
15:55 Taraftarların gözü kulağı bu haberdeydi Fenerbahçe 3 transferi birden açıklayacak Taraftarların gözü kulağı bu haberdeydi! Fenerbahçe 3 transferi birden açıklayacak
15:37 Ünlü oyuncu Burcu Biricik anne oldu Ünlü oyuncu Burcu Biricik anne oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 18:51:54. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da Boşanmak İsteyen Kadın İşyerinde Darp Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement