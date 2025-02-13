İstanbul'da Çakarlı Araç Cezası: 142 Bin Lira - Son Dakika
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İstanbul'da Çakarlı Araç Cezası: 142 Bin Lira

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Esenyurt'ta çakarlı araç kullanana toplam 142 bin lira para cezası kesildi, belge geri alındı.

13.02.2025 10:24
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İstanbul'da çakarlı araç kullanımına 142 bin lira para cezası

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta aracına çakar taktırdığı belirlenen kişiye toplamda 142 bin 255 lira idari para cezası uygulandı. M.S.'nin sürücü belgesi 1 ay süreyle geri alınırken, araç ise 30 gün süre ile trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt Pazaryolu Caddesi üzerinde bir kişinin aracında çakar sistemi bulunduğunu tespit etti. Kimliği belirlenen M.S.isimli şahıs kısa sürede yakalandı. M.S.'ye "izinsiz reklam logo kullanmak", "çakar lamba kullanmak, "cam filmi"nden ve "teknik değişiklik"ten toplamda 142 bin 255 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca M.S.'nin sürücü belgesi 1 ay süreyle geri alınırken, araç ise 30 gün süre ile trafikten men edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Çakarlı Araç Cezası: 142 Bin Lira - Son Dakika

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