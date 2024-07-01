İstanbul'da çatıda yaşanan olay şaşkınlık yarattı - Son Dakika
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İstanbul'da çatıda yaşanan olay şaşkınlık yarattı

Kağıthane'de boru döşemek için çatıya çıkan bir adam, ayağı kayarak aşağıya düştü. Düşerken bir ipe tutunarak hayatta kalan adam, iki duvar arasında sıkıştı. Olayı görenlerin şaşkınlıkla izlediği anlar kameralara yansıdı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan adam hastaneye kaldırıldı.

01.07.2024 18:55
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İstanbul'da film gibi olay kamerada: Çatıdan düşen adam havada asılı kaldı, görenler şaşkına döndü

Kağıthane'de boru döşemek için çatıya çıkan adam ayağı kayınca aşağıya düştü

İki duvar arasında sıkışan adam tutunduğu bir ip sayesinde hayatta kaldı

O manzarayı görenler cep telefonlarına sarıldı

İSTANBUL - Kağıthane'de boru döşemek için hiçbir önlem almadan çatıda tadilat yapan adam, ayağı kayınca metrelerde yükseklikten aşağıya düştü. Düşerken bir ipe tutunarak hayatta kalan adam iki duvar arasında sıkıştı. Havada asılı kalan adamı görenlerin şoke olduğu olay kameralara yansırken, itfaiyenin kurtardığı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde boru döşemek için çatıya çıkan 60 yaşlarındaki Hakkı isimli adam, tamirata başladı. Hiçbir önlem almadan çatıya çalışan adam, ayağı kayması sonucu dengesini kaybederek aşağıya düşerken bir ipe tutunarak iki duvar arasında kendisini sıkıştırdı.

Havada asılı kalan adamı itfaiye kurtardı

Adamın bağırarak yardım istemesi üzerine gelen vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, adamı kurtarmak için çalışmalara başladı. Yan dairenin penceresinden müdahale eden itfaiye ekibi, adamı güçbela kurtardı. Yaralanan adam sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vatandaşlar ise o anları telefonları ile kayda aldı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı. Olayla ilgili konuşan Cüneyt Yarışan, gördüğü manzara karşısında şaşırdığını ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da çatıda yaşanan olay şaşkınlık yarattı - Son Dakika

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