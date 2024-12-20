İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 16 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 16 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da DEAŞ'la bağlantılı 16 şüpheli, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

20.12.2024 10:33
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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, örgütle irtibatlı oldukları anlaşılan 16 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen çalışmalarda, örgütle bağlantılı oldukları anlaşılan şüphelilere yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince örgüte yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, kimlikleri ve yerleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için dün operasyon başlatıldı. Birçok adrese özel harekat timleri ile birlikte yapılan zincirleme operasyonlarda, 16 şüphelinin tamamı gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde gerçekleştirilen aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere TEM Şubeye getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 16 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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