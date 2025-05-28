İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda, örgütün Almanya yapılanmasında faaliyet gösteren bir hücre üyesiyle mesaj trafiği tespit edilen 2 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Örgütü ile bağlantılı olarak hareket ettikleri, DEAŞ propagandası yaptıkları ve örgüt mensuplarının kullandığı internet tabanlı mesajlaşma programını kullandıkları iddia edilen 2 kişi güvenlik ve istihbarat birimlerince mercek altına alındı. Takip edilen 2 şüphelinin, geçtiğimiz aylarda Almanya'da yakalanan biri Makedonya kökenli eylem hazırlığı içerisinde olduklarından şüphelenilen 3 DEAŞ sempatizanıyla iletişime geçtikleri tespit edilen zanlıların İstanbul'daki adresi belirlendi. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda özel harekat timleri ile TEM Şube ekipleri tarafından adreslere baskın yapıldı. Operasyonda 2 DEAŞ şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı, eve yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve toplatma kararı bulunan çok sayıda yasaklı kitap ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL