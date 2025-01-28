İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 46 Gözaltı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DEAŞ silahlı terör örgütü yanlısı olarak İstanbul'da faaliyet yürüten şüphelilere yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, İstanbul'da 52, Diyarbakır'da 1 adres olmak üzere toplam 53 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 46 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, DEAŞ silahlı terör örgütü yanlısı olarak İstanbul'da faaliyet yürüten şüphelilere yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Öte yandan Başsavcılıkça yürütülen soruşturmada, örgütün sözde hocalığını ve liderliğini yaptığı tespit edilen Ebu Zeyd Süleyman Hoca kod adlı İsmail Okur'un (54) illegal ders sohbet etkinlikleri düzenlediği, illegal mescit faaliyetleri kapsamında DEAŞ terör örgütüne taban kazandırma amacıyla yapılan çalışmalarda, mescit genelinde fitre, zekat ve infak adı altında örgütün Suriye'de PKK/ YPG terör örgütü kontrolündeki kamplara, esir tutulan DEAŞ yanlılarına eğitim ve medrese açmak amacıyla kullanıldığı tespit edildi.

İstanbul ve Diyarbakır'da 46 şüpheli gözaltına alındı

Soruşturma çerçevesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, hoca, sorumlu, katılan olarak faaliyet gösterdiği belirlenen ve Sancaktepe'de tespit edilen illegal mescit başta olmak üzere İstanbul'da 52, Diyarbakır'da 1 adres olmak üzere toplam 53 adrese 28 Ocak tarihinde sabah saat 05.00 sıralarında yapılan eş zamanlı operasyonlarda 46 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet tüfek ile birlikte çok sayıda dijital materyal, örgütsel dokümanlar ve yasaklı yayınlara el konuldu. - İSTANBUL