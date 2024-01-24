İstanbul'da dehşet saçan zanlı Tekirdağ'da tutuklandı
35 suçtan aranan zanlı tutuklandı
TEKİRDAĞ - İstanbul Küçükçekmece ilçesinde meydana gelen kasten öldürme olayının firarisi 35 çeşitli suçlardan kaydı bulunan Sedat Çiçek Tekirdağ'da tutuklandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince suçluların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Aranan şahısların yakalanması ve olayının aydınlatılmasına yönelik yürütülen titiz çalışmalar neticesin, İstanbul Küçükçekmece ilçesinde meydana gelen kasten öldürme olayının firarisi 35 çeşitli suçlardan kaydı bulunan Sedat Çiçek isimli şahıs, çıkarıldığı Adli Makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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