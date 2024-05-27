İstanbul\'da 36 Milyon Liralık Devre Mülk Dolandırıcılığı Operasyonu

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İstanbul'da devre mülk dolandırıcılığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda, 36 milyon liraya yakın vurgun gerçekleştiren şebeke çökertildi. Operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 7 kişiden 5'i gözaltına alınırken, 2 firari her yerde aranıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, birden fazla kişinin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına başvurup dolandırıcılık şikayeti ile yaptıkları suç duyurusu üzerine geniş çaplı çalışma başlattı. İlk etapta 2 şikayetçinin başvurusu üzerine başlatılan soruşturmada, 2 kişiden yaklaşık 2 milyon lira haksız kazanç elde eden şebekenin izini süren polis, halen incelemeleri devam eden dijitallerde şu ana kadar çıkan verilerden onlarca mağdurun olduğu ve 36 milyon lirayı bulan vurgunu tespit etti.

Devre mülk sahipleri, "değerinin üstünde satış" tuzağına düştü

Polis, yürütülen soruşturma doğrultusunda devre mülk üzerinden dolandırıcılık yapan kişileri mercek altına aldı. Ümraniye'de bir emlak ofisinde devre mülk sahipleri ile irtibata geçip, onlara söz konusu mülklerini yabancı uyruklu kişilere değerinin çok üstünde fiyatlara satış vaadi ile kandırdıkları anlaşıldı.

Soruşturma sonunda vurgunun boyutu artabilir

Dolandırıcılar, sonraki aşamada ağlarına düşürdükleri bu kişilerin kimlik bilgilerini hileli yöntemle ele geçirdi. Sonraki aşamada ise çeşitli bankalarda görevli irtibatlarını devreye sokarak mağdurlar adına kredi çektirip, büyük bir vurgun gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından polis, geçtiğimiz Perşembe günü düzenlenen operasyonla haklarında yakalama kararı bulunan 7 kişilik şebekenin 5 üyesini gözaltına aldı. Aralarında Doğan M.'nin de yer aldığı 5 dolandırıcı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Çok sayıda bulgu ve belgeye ulaşıldı

Mali polis tarafından yürütülen tahkikat esnasında iddiaları doğrular nitelikte çok sayıda bulgu ve belgeye ulaşıldı. Firari iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ederken, şebekenin çalışma yöntemleri de deşifre edildi. Buna göre, ağlarına düşürdükleri devre mülk sahiplerini kullanarak kredi çeken şebekenin, daha sonra bunları başka hesaplara aktardıkları ve bu yolla 36 milyon liraya yakın dolandırıcılık yaptıkları anlaşıldı.

Bankalarda çalışan irtibatlarını kullanmışlar, mağdurlar adına hesap açıp krediler çekmişler

Savcılık talimatı doğrultusunda çalışmaları derinleştiren polis, zanlıların Ümraniye ilçesindeki emlak ofisine davet ettiklerini, hileli yöntemle mağdurlara ait kimlik bilgileri üzerinden bankalarda çalışan irtibatlarını kullanarak çok sayıda hesap açtıklarını, ard arda krediler ve nakit avans çektiklerini tespit etti. Polisin yaptığı çalışmaya göre dolandırıcılık ağındaki kişiler, aynı yöntemle alınan imzalar üzerinden sahte vekalet çıkartıp tapu müdürlüğündeki adamları sayesinde dolandırıcılık faaliyetini uzun süreden beri yürüttü. Şüphelilere ait dijital materyaller polis tarafından deşifre edilirken, şifreler çözüldükçe 36 milyon lira gibi yüksek miktarda gerçekleşen vuruğunun miktarın da artabileceği ifade ediliyor.

İkisi serbest bırakıldı, üçü tutuklandı

Soruşturma kapsamında yakalanan 5 şüpheli, 24 Mayıs'ta Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada soruşturmayı yürüten cumhuriyet başsavcısına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Zanlıların 2'si hakkında "adli kontrol" kararı verildi. Diğer 3 zanlı ise çıkarıldıkları mahkemece "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL