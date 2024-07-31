İstanbul'da DJ'in çalıştığı mekana yine silahlı saldırı - Son Dakika
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İstanbul'da DJ'in çalıştığı mekana yine silahlı saldırı

Beyoğlu'nda çalıştığı mekandan ayrılan ve yeni iş yerine geçen DJ, eski patronlarının tuttuğu tetikçi tarafından evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. DJ'in çalıştığı mekana ise daha sonra motosikletli saldırganlar tarafından yeni bir saldırı düzenlendi. Olaylar kameralara yansırken, ölen ya da yaralanan olmadı.

31.07.2024 23:09
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İstanbul'da DJ'in çalıştığı mekana yine silahlı saldırı: "Başıma bir şey gelirse eski patronum sorumlu"

Beyoğlu'nda çalıştığı mekanda işi bırakıp başka bir mekanda işe başlayan DJ, eski patronları yatağından tehdit edilmişti

İş çıkışı Esenyurt'taki evine giden DJ, eski patronunun tuttuğu tetikçi tarafından saldırıya uğramıştı

DJ'in çalıştığı mekana motosikletli saldırgan tarafından yine silahlı saldırı düzenlendi

İSTANBUL - Beyoğlu'nda çalıştığı bir mekandan ayrılarak başka mekanda işe başladığı için eski patronlarının tuttuğu tetikçi tarafından Esenyurt'taki evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan ve yeni iş yerine de ateş açılan DJ'in çalıştığı mekana, yine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı anı kameralara anbean yansırken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. DJ Muharrem Ülker, "Evden çıkamıyoruz, başıma bir şey gelirse onlar sorumlu" dedi.

Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde geçtiğimiz Nisan ayında meydana gelen olayda, Beyoğlu Gümüşsuyu semti Ömer Avni Mahallesi'ndeki bir mekanda Disk Jockey'lik yapan Muharrem Ülker (36), bir süre önce işten ayrılmıştı. Bu süre zarfında başka bir mekanla anlaşan Ülker, yeni işyerinde çalışmak için harekete geçmişti.

Eski patron "gereğini yaparız" mesajı demişti

Ancak iddiaya göre mekanın patronları Mehmet Mesut D. ve Veysi T., Ülker'in işten ayrılmasına ve başka bir mekana geçmesine sinirlenmişti. Bunun üzerine Veysi T., Ülker'in de bulunduğu mesajlaşma uygulamasındaki gruba "Sen düşündüğüm yere gitmeyi düşünüyorsan eğer, biz de gerekeni yaparız" içerikli bir mesaj atmıştı. Mesaja cevap vermeyen Ülker ardından gruptan ayrılmıştı.

"Görkem ve Veysi'nin selamı var" deyip saldırmıştı

Bu süre içerisinde DJ Muharrem Ülker, Bağcılar Mahmutbey'deki yeni işyerinde çalışmaya başlamıştı. Eski patronlarından tehdit mesajları almaya devam eden Ülker, geçtiğimiz hafta Perşembe günü sabaha karşı çalıştığı yeni mekanından araca binerek ayrılmıştı. Ülker, Esenyurt'taki evine gitmek için binanın kapı şifresini gireceği esnada arkasından yaklaşan saldırgan, "Görkem ve Veysi'nin selamı var" dedikten sonra kendisine 3 el ateş etmişti, Saldırı sonucu Ülker yara almadan kurtulurken, kurşunlar kapıya isabet etmişti. Saldırganın sokağa gelip saklandığı ve saldırıda bulunduğu anlar ise kameralara yansımıştı.

Eski patron "Babalar sözünü tutar" paylaşımı yapmıştı

Olayın ardından Muharrem Ülker'in ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edilmişti. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler inceleme yaptıktan sonra emniyete giderek şikayetçi olmuştu. Polis, Muharrem Ülker'in ifadesi sonrasında şikayetçi olduğu şahısları yakalamak için çalışma başlatmıştı. Öte yandan Ülker'in şikayetçi olduğu eski patronlarından Veysi T. olaydan sonra sosyal medya hesabından "Babalar sözünü tutar" yazılı bir mesaj paylaştığı ortaya çıkmıştı. Polisin yaptığı çalışmada tetikçiyi olay yerine bırakan şahsın ise gözaltına alındığı ancak serbest kaldığı ortaya çıktı.

Bu kez de DJ'in yeni mekanına ateş açılmıştı

Öte yandan geçtiğimiz Çarşamba günü saat 01.45 sıralarında bir saldırgan, DJ'in Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'nde bulunan yeni işyerine gelmişti. Bir süre işyeri çevresinde dolanan saldırgan ardından silahını çekerek mekana kurşun yağdırmıştı. Saldırı anı kameralara yansırken, saldırgan koşarak olay yerinden uzaklaşmıştı. Mekandakiler ise panikle dışarıya çıkmıştı.

Motosikletli saldırganlardan mekana yeni saldırı

Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışması sürerken önceki hafta Çarşamba günü gece saatlerinde motosiklet iki saldırgan mekanın önüne geldi. Hemen harekete geçen saldırganlar mekanın camlarına 5 el ateş açtı. Kurşunlar mekanın camına isabet ederken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırı anı ise kameralara anbean yansıdı. Olayın ardından DJ Muharrem Ülker, emniyete gidip yeniden şikayetçi oldu.

Eski patronu kadın müşterileri silahla kovalamıştı

Diğer yandan Ülker'in şikayetçi olduğu eski patronlarından Veysi T.'nin geçtiğimiz sene 10 Temmuz tarihinde erkek arkadaşlarıyla mekana gelen iki kadını gürültü yaptıkları gerekçesiyle kovduğu, kendisine tepki gösteren kadınları ise sokakta silahla kovaladığı ortaya çıkmıştı. Kadınlara dehşeti yaşatan Veysi T.'nin silahla birlikte Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalandığı ancak adli makamlarca serbest kalmıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da DJ'in çalıştığı mekana yine silahlı saldırı - Son Dakika

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