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İstanbul'da Dron Destekli Denetim: Bir Sürücüye 19 Bin 317 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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İstanbul'da Dron Destekli Denetim: Bir Sürücüye 19 Bin 317 TL Cezai İşlem Uygulandı

İstanbul'da polis ekipleri, usulsüz çakar-siren tertibatı kullanımı ve emniyet şeridi ihlaline yönelik dron destekli denetim gerçekleştirdi. Denetimde bir sürücüye toplam 19 bin 317 TL ceza kesildi.

İstanbul\'da Dron Destekli Denetim: Bir Sürücüye 19 Bin 317 TL Cezai İşlem Uygulandı
25.01.2024 - 20:45,  Güncelleme: 20:47
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İstanbul'da polis ekipleri, usulsüz çakar-siren tertibatı kullanımı ve emniyet şeridi ihlaline yönelik dron destekli denetim gerçekleştirdi. Denetimde bir sürücüye toplam 19 bin 317 TL ceza kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sivil trafik polislerinin de katılımıyla D-100 karayolu Merter, Zincirlikuyu ve Ünalan mevkileri başta olmak üzere kent genelinde usulsüz çakar-siren tertibatı kullanan ve emniyet şeridi ihlali yapan araçlara yönelik denetimde bulundu. Dron destekli uygulamada, kontrol noktalarında durdurulan araçların sürücülerinin belgeleri incelendi. D-100 kara yolu Merter'deki uygulama noktasında, emniyet şeridi ihlali yapan bir otomobil polis ekiplerince çevrildi. Aracın sürücüsüne emniyet şeridi ihlali, araç sürücüsüne ve sahibine usulsüz çakar kullanımdan toplam 19 bin 317 TL ceza kesildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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İstanbul, Güvenlik, İstanbul, Trafik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Dron Destekli Denetim: Bir Sürücüye 19 Bin 317 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika


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