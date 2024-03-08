İstanbul'da düzenlenen operasyonda 4 ton 604 kilogram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da düzenlenen operasyonda 4 ton 604 kilogram metamfetamin ele geçirildi

İstanbul\'da düzenlenen operasyonda 4 ton 604 kilogram metamfetamin ele geçirildi

İstanbul'da gerçekleştirilen 'Narkoçelik-5' operasyonunda, zehir tacirlerine yönelik yapılan baskınlarda 4 ton 604 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Operasyon, Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

08.03.2024 11:23
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İstanbul'da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen "Narkoçelik-5" operasyonunda 4 ton 604 kilogram metamfetamin ele geçirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

İstanbul, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da düzenlenen operasyonda 4 ton 604 kilogram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da düzenlenen operasyonda 4 ton 604 kilogram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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