İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi - Son Dakika
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İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul'da eş zamanlı olarak düzenlenen 'KAFES-40' operasyonlarında Emre Özcan, Önder Küçük ve Sergen Solak'ın liderlik ettiği 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonlarda 2'si örgüt elebaşı olan toplam 24 şüpheli yakalandı.

15.02.2024 08:28
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- İçişleri Bakanı Yerlikaya: " İstanbul'da eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-40" operasyonlarında; elebaşılığını Emre Özcan'ın yaptığı Organize Suç Örgütü, elebaşılığını Önder Küçük'ün yaptığı Organize Suç Örgütü ve elebaşılığını Sergen Solak'ın yaptığı 3 ayrı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda 2'si örgüt elebaşı (1'i yurtdışında) olan 24 şüpheli yakalandı"

İstanbul\'da düzenlenen operasyonlarda 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi - Son Dakika
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