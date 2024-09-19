İstanbul'da Genç Kadın Otel Odasında Ölü Bulundu - Son Dakika
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İstanbul'da Genç Kadın Otel Odasında Ölü Bulundu

İstanbul\'da Genç Kadın Otel Odasında Ölü Bulundu

26 yaşındaki Neslişah Şentürk, otelde uyuşturucu nedeniyle ölü bulundu. Kesin sebep otopsiyle belirlenecek.

19.09.2024 13:57
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İstanbul Fatih'te 26 yaşındaki kadın, otel odasında ölü bulundu. Uyuşturucudan hayatını kaybettiği değerlendirilen kadının kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Olay, 14 Eylül'de Fatih Katip Çelebi Mahallesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Neslişah Şentürk (26) gece saatlerinde otele gelerek, koridorda telefonla konuştu. Daha sonra odasına geçerek telefonda konuşmaya devam eden Şentürk, bu sırada orada bulunan tabakları kırıp, camları tekmeledi. Otel çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, odaya girdiklerinde genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Neslişah Şentürk'ün cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yapılan incelemelerde odada uyuşturucu haplar ve kokain bulundu. Şentürk'ün uyuşturucudan hayatını kaybettiği değerlendirilirken, kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Öte yandan, otel odasında ölü bulunan genç kadının koridorda telefonda konuştuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Genç Kadın Otel Odasında Ölü Bulundu - Son Dakika

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