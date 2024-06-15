İstanbul'da görevli polis memuru Samsun'da trafik kazasında hayatını kaybetti

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İstanbul'da görev yapan ve bayram tatili için geldiği memleketi Samsun'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 30 yaşındaki polis memuru Ömer Faruk Canbul, Çarşamba ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Havalimanında görevli polis memuru Ömer Faruk Canbul (30), bayram tatilini memleketinde geçirmek üzere eşi Emine Canbul (28) ve 1 yaşındaki kızı Defne Sare Canbul ile birlikte Samsun'a doğru yola çıktı. Ömer Faruk Canbul'un kullandığı 55 AGJ 774 plakalı otomobil, Samsun Çarşamba ilçesi Irmaksırtı Eğerceli mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında park halindeki 52 AEC 668 çekiciye bağlı 52 AEC 669 plakalı tırın dorsesine çarptı. Ağır yaralanan polis memuru Ömer Faruk Canbul, ambulansla hastaneye sevk edilirken yolda hayatını kaybetti.

Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Ömer Faruk Canbul için baba ocağı Çarşamba ilçesi Epçeli Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Epçeli Kabristanında öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Meslektaşlarının omzunda taşınan Canbul, alınan helallik sonrası dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze merasimine, Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Barik Çiçek, polis memurları ve Canbul ailesinin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. - SAMSUN