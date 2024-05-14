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İstanbul'da hasım çetelere yönelik operasyonda 29 kişi tutuklandı

İSTANBUL - İstanbul'da, cinayetten uyuşturucuya kadar çok sayıda suça karışan iki hasım çetenin üyelerine yönelik iki ilde düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin, 29'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, genellikle Başakşehir ve çevresinde eylemleri olan, çıkar çatışması nedeniyle aralarında husumet bulunan iki suç ağıyla ilgili çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde geçtiğimiz Cuma günü "Mahzen-42" adı verilen operasyon düzenlenmişti. Hakimiyet mücadelesine ve bölge kavgasına tutuşan cezaevinde tutuklu bulunan Hakan A. liderliğindeki çete ile Numan K. öncülüğündeki bir başka sokak çetesi arasındaki eylemleri mercek altına alan polis, eş zamanlı baskınlarda her iki taraftan 39 şüpheliyi yakalamıştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında "Kasten Yaralama", "kasten öldürmeye teşebbüs", "tehdit", "mala zarar verme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "6136 SKM ve TCK 191" gibi suçlardan oluşan 13 eylemi açığa çıkan çete üyelerini emniyetteki işlemleri tamamlandı. Yakalanan çete üyeleri dün adliyeye sevk edildi. Zanlıların 10'u "adli kontrol hükümleri" uygulanarak serbest bırakıldı. Geri kalan 29 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.