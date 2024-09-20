İstanbul'da Huzur Uygulaması: 476 Gözaltı - Son Dakika
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İstanbul'da Huzur Uygulaması: 476 Gözaltı

İstanbul'daki huzur uygulamasında 437 aranan şahıs yakalanırken, 476 şüpheli gözaltına alındı.

20.09.2024 10:44
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İstanbul genelinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen geniş çaplı huzur uygulamasında aranan 437 şahıs ile 228 yoklama kaçağı yakalanırken, 476 şüpheli de gözaltına alındı. 2 bin 220 araç ve motosiklet ile 14 sürücüye işlem yapılan denetimde, 29 araç trafikten men edilirken, araçlara toplamda 1 milyon 502 bin 204 lira trafik cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Bin 633 polisin, 221 ayrı noktada saat 20.00 ve 22.00 arasında gerçekleştirdiği sabit yol uygulamasına, 1 polis helikopteri ve 2 deniz limanı şube botu katıldı. İkinci aşama denetimde ise bin 132 polis, saat 22.00 ve 23.59 arasında umuma açık yerlere yönelik uygulama yaptı. Gerçekleştirilen denetimlerde, 259 bin 296 şahsın GBT'si sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 437 şahıs ile 228 yoklama kaçağının yakalandığı uygulamada, 476 şüpheli de gözaltına alındı. Ayrıca 49 ruhsatsız tabanca ile tüfek, 5 kuru sıkı tabanca ve 138 fişek ele geçirildi. Denetimde 2 bin 274 gram uyuşturucu madde, 152 adet uyuşturucu hap, 6 bin 341 sentetik ecza ve uyuşturucudan kazanıldığı değerlendirilen 64 bin 155 lira bulundu. Öte yandan 664 umuma açık yer denetlenirken, 11 şahsa idari işlem yapıldı. 5 yabancı uyruklu şahsa işlem yapılan denetimde, 37 bin 941 araç ve 3 bin 629 motosiklet didik didik arandı. 2 bin 220 araç ve motosiklet ile 14 sürücüye işlem yapılan denetimde 29 araç trafikten men edildi. İşlem yapılan araçlara toplamda 1 milyon 502 bin 204 lira trafik cezası uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Huzur Uygulaması: 476 Gözaltı - Son Dakika

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