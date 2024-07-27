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İstanbul'da ilginç hırsızlık kamerada: Apartman kapısını söküp çaldı

İSTANBUL - Bayrampaşa'da bir hırsız, gözüne kestirdiği apartmanın kapısını yerinden sökerek çaldı. Hırsızın rahatlığı şaşkına çevirirken, kapıyı çaldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 06.30 sıralarında Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi Şener Sokak'ta yaşandı. Sokakta yürüyen bir kişi, etrafı kolaçan etti. Binanın demir kapısını gözüne kestiren hırsız, ardından uygun vakti bekledi.

Kapıyı çalıp kayıplara karıştı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Hırsız bir süre sonra kimsenin olmadığı bir anda binanın kapısını açarak içeri girdi. Ardından kapıyı yerinden söken hırsız, kapıyla birlikte hızla oradan uzaklaştı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızın kapıyı çalıp gittiği anlar ise şaşkınlık oluşturdu.

"Kapının çalınması biraz komik bir olay"

Mahalle sakini esnaf Nagihan Yaşar, "Ben bu cadde üzerinde esnafım. Kamera görüntülerini izledim. Kapının çalınması biraz komik bir olay. Daha önce burada küçük şeyler çalınıyordu. Bizim kapımızın önündekiler de çalınıyor. Sandalye koyuyorsunuz o bile çalınıyor. Acınacak halimize gülüyoruz" dedi.