İstanbul'da ilginç kavga: Boş yolda yol vermedin kavgası görenleri şaşkına çevirdi - Son Dakika
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İstanbul'da ilginç kavga: Boş yolda yol vermedin kavgası görenleri şaşkına çevirdi

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İstanbul Başakşehir'de gece saatlerinde bomboş bir caddede birbirleriyle inatlaşan 2 sürücü 'neden yol vermedin' kavgasına tutuştu. Yaşanan ilginç anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

17.08.2024 12:23
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İstanbul'da ilginç kavga: Boş yolda yol vermedin kavgası görenleri şaşkına çevirdi

İstanbul'da boş yolda, yol vermedin kavgası kamerada

İSTANBUL - İstanbul Başakşehir'de gece saatlerinde bomboş bir caddede birbirleriyle inatlaşan 2 sürücü 'neden yol vermedin' kavgasına tutuştu. Yaşanan ilginç anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün gece saatlerinde Başakşehir'de bulunan bir site girişinde meydana geldi. Gecenin geç saatlerinde site önündeki boş cadde üzerinde seyir halinde olan iki otomobil sürücüsü birbiriyle 'bana yol vermedin' tartışması yapmaya başladı. Tartışmanın kısa süre sonra kavgaya döndüğü olayda sürücüler araçlarından inerek birbirine tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. Site girişinde bulunan vatandaşlarında anlam veremediği kavga bir süre devam ederken, ne olduğunu anlamaya çalışan vatandaşlar daha sonra kavgayı ayırmaya çalıştı. O ilginç kavga anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul\'da ilginç kavga: Boş yolda yol vermedin kavgası görenleri şaşkına çevirdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da ilginç kavga: Boş yolda yol vermedin kavgası görenleri şaşkına çevirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da ilginç kavga: Boş yolda yol vermedin kavgası görenleri şaşkına çevirdi - Son Dakika
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