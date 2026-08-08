İstanbul'da İnşaat Kazısı Sonrası Binalar Tahliye Edildi

İstanbul Sultangazi'de bir inşaatın temel kazısı sırasında bitişikte bulunan binada hasar oluşmasının ardından bölgede yeni gelişmeler yaşandı. Daha önce tedbir amacıyla tahliye edilen binanın çevresindeki 3 bina daha boşaltılırken, hasar gören binanın temel kısmı toprak ile dolduruldu. Bölgede yapılan çalışmalar havadan dron ile görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde 50. Yıl Mahallesi'nde meydana gelmişti. İnşaat alanında sürdürülen temel kazısı sırasında bitişikte bulunan binada hasar oluşması üzerine ekipler bölgeye sevk edilmiş, bina tedbir amacıyla tahliye edilerek mühürlenmişti.

Çevredeki bina daha tahliye edildi

Olayın ardından bölgede yapılan incelemelerde çevrede bulunan 3 bina daha tedbir amacıyla tahliye edildi. Böylece temel kazısı nedeniyle bölgede toplam 4 bina boşaltılmış oldu. Ekipler çevrede güvenlik önlemlerini sürdürürken, vatandaşların binalara girişine izin verilmedi. Vatandaş ise geceden beri sokakta beklediklerini söyleyerek, evlerindeki eşyalara bir şey olmasını istemediklerini belirtti.

Binanın temeline toprak dolduruldu

Öte yandan hasar gören binanın temel kısmına toprak dolduruldu. Bölgede güvenlik tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ederken, yapılan çalışmalar havadan görüntülendi.

Olayla ilgili ekiplerin incelemeleri sürüyor.

Binadan tahliye edilen ve geceden beri sokakta bekleyen vatandaşlardan Veysi Akın, "Arkadaşlarımla dışardaydık. Deprem oldu sanık dışarı çıkıp baktık bina çökmeye başlamış Dün akşam 11'den beri dışarda kaldık mağduruz. Temel boşalmış. Yanda kazı sırasında olmuş. Ekipler müteahhitle konuştular kararı biz de bilmiyoruz bekliyoruz. Gece sokakta bekledik sokaktan ayrılmadık evde değerli eşyalar var. " dedi.

Duygu Şahmutoğlu, "Gece 12 gibi ev başımıza yıkılıyor gibi sesler geldi. Acele ile aşağı indik. Hafriyat kamyonu 2 metre fazla kazdığı için sıkıntı olmuş. Sokakta yetkilileri bekliyoruz. Diğer bina ile arasında 10 cm'den fazla açılma olmuş. Bina yana doğru yattı. Tedbir amaçlı diğer binalar da tahliye edildi. Bu süreci bekliyoruz" ifadelerini kullandı.