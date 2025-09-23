İstanbul'da İşçiye Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
İstanbul'da İşçiye Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

23.09.2025 21:14
Başakşehir'de yabancı uyruklu işçi, iş yeri sahipleri tarafından öldürüldü, dört şüpheli gözaltında.

İstanbul Başakşehir'de yabancı uyruklu çalışan, iddiaya göre iş yeri sahibinin akrabaları tarafından elleri ve ayakları bağlanarak tutuldu. Olayda şahıs hayatını kaybederken, konu ile ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

İŞ YERİNDE ELLERİ VE KOLLARI BAĞLANARAK REHİN ALINDI

Olay, saat 16.00 sıralarında Başakşehir ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi, Aymakoop Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerindeki yabancı uyruklu Nicolai Palamarcıuc isimli çalışan, iş yerine ait olduğu iddia edilen evrakları alıp götürmeye çalıştı. Durumu fark eden diğer çalışanlar, Palamarciuc'yi durdurarak iş yeri sahibine haber verdi. Bir süre sonra olay yerine iş yeri sahibinin akrabaları geldi. İş yerine gelen R.K., Y.K.A, C.Ç. ve K.Ç. isimli şahıslar, çalışanın ellerini ve ayaklarını bağladı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Nicolai Palamarciuc'in hareketsiz halde yerde yattığını ve şahsın üzerinde elinde bıçakla duran R.K.'yi ve diğer 3 kişinin ise ellerinde plastik kelepçe ve bant bulunduğunu gördü. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yabancı uyruklu şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Bunun üzerine polis ekipleri olaya karıştıkları tespit edilen R.K., Y.K.A., C.Ç. ve K.Ç. isimli 4 şüpheli, 'kasten öldürme' suçundan gözaltına aldı. Bilinci kapalı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Nicolai Palamarciuc ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yeri inceleme ekipleri iş yerine gelerek çalışma yaptı. Polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

Kaynak: İHA

Başakşehir, istanbul, Son Dakika

