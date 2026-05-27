İstanbul'da Kaçak Kurbanlık Operasyonu: 126 Hayvan Ele Geçirildi - Son Dakika
İstanbul'da Kaçak Kurbanlık Operasyonu: 126 Hayvan Ele Geçirildi

27.05.2026 12:34
TEM Otoyolu'ndaki denetimlerde 126 kaçak kurbanlık hayvan yakalandı, sürücülere 626 bin TL ceza kesildi.

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda gerçekleştirilen denetimlerde kaçak 126 adet kurbanlık hayvan ele geçirilirken, sürücülere toplam 626 bin 189 TL para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Kurban Bayramı'nda kaçak hayvan sevkini engellemek amacıyla TEM Otoyolu Kuzey Yol Kavacık katılımındaki uygulama noktasında geniş çaplı denetim gerçekleştirildi. 18-26 Mayıs tarihleri arasında yapılan denetimlerde, şüphe üzerine durdurulan kamyonetler tek tek arandı. Araç sürücüleri ve içerisindeki şahıslar aşağı indirilerek, kimlik kontrolü yapıldı. Kamyonetlerin kasalarında yapılan incelemelerde yurda kaçak yollarla sokulduğu ya da sevk belgesi bulunmadığı belirlenen 100 adet küçükbaş ve 26 adet büyükbaş kurbanlık hayvan tespit edildi. Kaçak kurbanlıklar polis ekiplerince muhafaza altına alınırken, evrakları eksik olan ve kaçak sevkiyat yapan sürücülere 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında toplam 626 bin 189 TL idari para cezası uygulandı. Operasyonda el konulan 126 kurbanlık, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, halk sağlığını korumak ve kaçakçılığın önüne geçmek için denetimlerin aralıksız sürdürüleceği bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

