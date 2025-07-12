İstanbul\'da Kaçakçılık Operasyonu: 10 Gözaltı

İstanbul'da 7-11 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen kaçakçılık operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 36 milyon 600 bin TL olan ürün ele geçirildi. Operasyonlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik il genelinde çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmaların ardından polis ekipleri operasyon için düğmeye bastı. 7-11 Temmuz tarihleri arasında belirlenen 6 ilçede art arda operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, Şişli'de 339 adet İslami dönem tarihi eser sikke, Başakşehir ve Sultangazi'de 10 bin 700 litre etil/metil alkol ve 28 bin şişe alkollü içki üretiminde kullanılan hammadde, Fatih'te 10 bin 800 adet cep telefonu aksesuarı, Pendik ve Büyükçekmece'de ise 4 milyon 123 bin adet içi dolu makaron, 630 bin adet içi boş makaron, 41 bin adet boş sigara kutusu, 4 bin dal dolu makaron, 750 paket sigara, 780 kilogram açık kıyılmış tütün, 2 adet sigara dolum makinesi ve 2 adet kompresör ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 36 milyon 600 bin TL olan kaçak ürünlere el konulurken, 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerin ardından 3 şüpheli serbest bırakılırken, 4 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL