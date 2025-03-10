İstanbul'da Kaçakçılık Operasyonu: 53 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul'da Kaçakçılık Operasyonu: 53 Gözaltı

İstanbul\'da Kaçakçılık Operasyonu: 53 Gözaltı

450 ekibin yer aldığı operasyonda 221 adreste arama yapıldı, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

10.03.2025 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul genelinde 450 ekibin 900 polisle katıldığı kaçakçılık operasyonunda toplam 221 adres, işyeri ve araçta arama yapıldı. Operasyonlarda 10 bin 578 elektronik sigara, bin 551 paket elektronik sigara tütünü, 296 elektronik sigara likidi, farklı markalara ait 12 bin 4 sigara, 41 bin 478 dolu makaron, 49 bin 825 boş makaronla birlikte çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken, 53 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul genelinde 07 Mart tarihinde kaçakçılara yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. 39 İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlara 450 ekip 900 polisle katıldı. Operasyonlarda toplam 221 adres, işyeri ve araçta arama yapıldı. Aramalarda 10 bin 578 elektronik sigara, bin 551 paket elektronik sigara tütünü, 296 elektronik sigara likidi, farklı markalara ait 12 bin 4 sigara, 41 bin 478 dolu makaron, 49 bin 825 boş makaron, 281 kilo 340 gram açık tütün, 196 paket tütün, 2 bin 380 dal puro, bin 190 adet sigara sarma kağıdı, 449 paket nargile tütünü, 228 sigara filtresi ve 73 cinsel performans arttırıcı ürün ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 53 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 3 işyerine idari işlem uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kaçakçılık, Operasyon, Politika, istanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Kaçakçılık Operasyonu: 53 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
X Twitter çöktü mü Siteye giren herkes aynı mesajı görüyor X (Twitter) çöktü mü? Siteye giren herkes aynı mesajı görüyor
Sevcan hemşire satırla öldürüldü Daha 2 ay önce evlenmişlerdi Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi
Suriye’de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı Suriye'de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı
Şara, 1000’den fazla kişinin öldüğü Lazkiye’deki olaylar için harekete geçti Şara, 1000'den fazla kişinin öldüğü Lazkiye'deki olaylar için harekete geçti
Ece Güler’in son mesajlaştığı arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Ece’ye tuvaletleri temizlettiler Ece Güler'in son mesajlaştığı arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Ece'ye tuvaletleri temizlettiler
Nepal’de sokaklara dökülen halk monarşi istedi Nepal'de sokaklara dökülen halk monarşi istedi
Real Madrid’den ayrılması gündemde: Arda Güler’in son talibi ortaya çıktı Real Madrid'den ayrılması gündemde: Arda Güler'in son talibi ortaya çıktı
İstenmeyen adam ilan edilmişti: Galatasaray’a Cuesta piyangosu vurdu İstenmeyen adam ilan edilmişti: Galatasaray'a Cuesta piyangosu vurdu
Rize’deki heyelan nedeniyle 18 ev için tahliye kararı Rize'deki heyelan nedeniyle 18 ev için tahliye kararı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar
Samsunspor, Adana Demirspor’u 3-2 mağlup etti Samsunspor, Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti
Eyüpspor, Konyaspor’u 2-1 yendi Eyüpspor, Konyaspor'u 2-1 yendi

13:10 X Twitter çöktü mü Siteye giren herkes aynı mesajı görüyor X (Twitter) çöktü mü? Siteye giren herkes aynı mesajı görüyor
12:59 Sevcan hemşire satırla öldürüldü Daha 2 ay önce evlenmişlerdi Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi
12:37 Suriye’de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı Suriye'de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı
09:50 Şara, 1000’den fazla kişinin öldüğü Lazkiye’deki olaylar için harekete geçti Şara, 1000'den fazla kişinin öldüğü Lazkiye'deki olaylar için harekete geçti
09:49 Ece Güler’in son mesajlaştığı arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Ece’ye tuvaletleri temizlettiler Ece Güler'in son mesajlaştığı arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Ece'ye tuvaletleri temizlettiler
19:05 Nepal’de sokaklara dökülen halk monarşi istedi Nepal'de sokaklara dökülen halk monarşi istedi
19:00 Real Madrid’den ayrılması gündemde: Arda Güler’in son talibi ortaya çıktı Real Madrid'den ayrılması gündemde: Arda Güler'in son talibi ortaya çıktı
18:47 İstenmeyen adam ilan edilmişti: Galatasaray’a Cuesta piyangosu vurdu İstenmeyen adam ilan edilmişti: Galatasaray'a Cuesta piyangosu vurdu
18:31 Rize’deki heyelan nedeniyle 18 ev için tahliye kararı Rize'deki heyelan nedeniyle 18 ev için tahliye kararı
18:17 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar
18:13 Samsunspor, Adana Demirspor’u 3-2 mağlup etti Samsunspor, Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti
18:05 Eyüpspor, Konyaspor’u 2-1 yendi Eyüpspor, Konyaspor'u 2-1 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2025 13:34:25. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Kaçakçılık Operasyonu: 53 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.