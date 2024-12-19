İstanbul'da Kaçırma Olayında 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da Kaçırma Olayında 4 Şüpheli Yakalandı

İstanbul\'da Kaçırma Olayında 4 Şüpheli Yakalandı

Hurdacıyı kaçıran ve ailesinden fidye isteyen 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

19.12.2024 14:17
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İstanbul Avcılar'da hurdacılık yapan Sinan Ünal'ı zorla araca bindirip kaçıran ve ardından babasından 12 milyon TL isteyenlerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 1'i kadın 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Avcılar Tahtakale Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi'nde önceki gün saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda otomobille bir iş yerine gelen sahte polisler, hırsızlık şüphelilerini bulmaya çalıştıklarını ve güvenlik kamera kayıtlarını incelemeleri gerektiği söylemiş, ardından hurdacılık yapan Recep Ünal ve oğlu Sinan Ünal ile sohbet etmeye başlamıştı. Bir süre sonra şüpheliler Sinan Ünal'ı zorla araca alarak götürmüş, çaresiz kalan baba Recep Ünal'ı arayan şahıslar oğlunu kaçırdıklarını söyleyerek 12 milyon TL istemişti. Ünal'ın emniyete giderek şikayetçi olmasının ardından çalışma başlatan ekipler şüphelilerin kimliklerini belirledi. 1'i kadın 4 şüpheli polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Kaçırma Olayında 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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