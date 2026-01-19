Eyyüpsultan'da kar küreme aracı buzlu yolda devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Eyyüpsultan'da kar küreme aracı buzlu yolda devrildi: 1 yaralı

Eyyüpsultan\'da kar küreme aracı buzlu yolda devrildi: 1 yaralı
19.01.2026 11:18  Güncelleme: 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Eyyüpsultan'da kar yağışı nedeniyle kar küreme aracı devrildi. Sürücü hafif yaralandı, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. Eyyüpsultan'da kar küreme çalışması yapan bir araç, buzlu yolda kontrolden çıkarak devrildi. Araç sürücüsü yaralandı. Sürücünün kurtarılma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaza, Eyyüpsultan Işıklar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kar ve buzlanmaya karşı tuzlama ve küreme çalışması yapan kar küreme aracı, buzlu zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Devrilmenin etkisiyle araçtaki tuzlar yol kenarına ve çayırlık alana saçılırken, çevrede kısa süreli panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Devrilen kar küreme aracının bulunduğu yerden kaldırılması için vinç yardımıyla çalışma başlatıldı. Ekipler, kazanın yaşandığı noktada güvenlik önlemleri alırken, ışıklar - İhsaniye yolu Caddesi trafiğe kapandı. Anacın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Hava Durumu, İstanbul, 3-sayfa, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Eyyüpsultan'da kar küreme aracı buzlu yolda devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burdur’da karantina ihlaline 400 bin TL ceza Burdur'da karantina ihlaline 400 bin TL ceza
Bahçeli’den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Müsavat Dervişoğlu yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçildi Müsavat Dervişoğlu yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçildi
Türkiye’yi yasa boğan Atlas Çağlayan cinayetinde acılı anne: Acil tıp teknisyeni olmak istiyordu Türkiye'yi yasa boğan Atlas Çağlayan cinayetinde acılı anne: Acil tıp teknisyeni olmak istiyordu
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş

11:16
Aslan transferde ilk bombayı patlattı İşte anlaşmanın detayları
Aslan transferde ilk bombayı patlattı! İşte anlaşmanın detayları
10:49
Kripto para piyasasından saatler içinde 100 milyar dolar silindi
Kripto para piyasasından saatler içinde 100 milyar dolar silindi
10:40
Mehmet Akif Ersoy’un eski eşi Pınar Erbaş’ın işine son verildi
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi
10:06
Cuma namazına giden doktora hastalar tepki gösterdi
Cuma namazına giden doktora hastalar tepki gösterdi
09:46
Terör örgütü SDG’den İsrail’e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın
Terör örgütü SDG'den İsrail'e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın
09:09
Komşuda tarihi an Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü
Komşuda tarihi an! Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 11:34:10. #7.11#
SON DAKİKA: Eyyüpsultan'da kar küreme aracı buzlu yolda devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.