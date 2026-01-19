Eyyüpsultan\'da kar küreme aracı buzlu yolda devrildi: 1 yaralı

İstanbul'da etkili olan kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. Eyyüpsultan'da kar küreme çalışması yapan bir araç, buzlu yolda kontrolden çıkarak devrildi. Araç sürücüsü yaralandı. Sürücünün kurtarılma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaza, Eyyüpsultan Işıklar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kar ve buzlanmaya karşı tuzlama ve küreme çalışması yapan kar küreme aracı, buzlu zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Devrilmenin etkisiyle araçtaki tuzlar yol kenarına ve çayırlık alana saçılırken, çevrede kısa süreli panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Devrilen kar küreme aracının bulunduğu yerden kaldırılması için vinç yardımıyla çalışma başlatıldı. Ekipler, kazanın yaşandığı noktada güvenlik önlemleri alırken, ışıklar - İhsaniye yolu Caddesi trafiğe kapandı. Anacın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. - İSTANBUL