İstanbul'da kara para aklama operasyonunda gözaltına alınanlar ifade verdi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul'da kara para aklama operasyonunda gözaltına alınanlar ifade verdi

İstanbul merkezli kara para aklama soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 65 şüphelinin emniyetteki ifadelerine ulaşıldı. Fenomen Neslihan ve İnanç Güngen çiftinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin ifade işlemleri devam ediyor.

12.07.2024 15:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul merkezli 25 ilde kara para aklama soruşturması kapsamında düzenlenen "Kuyu-8" operasyonlarında gözaltına alınan aralarında fenomen Neslihan ve İnanç Güngen çiftinin de bulunduğu 65 şüpheli yakalanmış, bu kişilerin 45'i sabah adliyeye sevk edilmişti. Şüphelilerin emniyetteki ifadelerine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama", "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık" gibi suçlara yönelik çalışma yapılmış, geçtiğimiz salı günü 25 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan ve polisteki ifade işlemleri tamamlanan 65 şüphelinin 45'i adliyeye sevk edilmişti.

Zanlıların emniyetteki ifadelerine ulaşıldı

Çeşitli sosyal medya mecralarında "Neslim Güngen" mahlası ile tanınan fenomen Neslihan Güngen ile eşi İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu 45 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri sürerken, zanlıların emniyette verdikleri ifadelere ulaşıldı. Soruşturmanın kilit isimlerinden Neslihan Güngen'in Mali Şube Müdürlüğü departmanında polise verdiği ifadesinde yaptıkları iş ve işlemlerin açık ve şeffaf olduğunu, devletin her kurumunun şirketlerini denetleyebileceğini, yine vergi müfettişiyle de görüşmeyi vergi dairesinde yaptıklarını söyledi. Güngen'in dinlemeye takılan MASAK'ın yetkilendirdiği vergi müfettişi ile bunun dışında görüşmediklerini ifade ettiği, ancak hangi vergi dairesinde görüştüklerini açıklamadığı öğrenildi.

Soruşturma dosyasında bir numaralı şüpheli olarak görünen Neslihan Güngen'in şirket ve güzellik merkezindeki çalışanlarının ifadeleri de ortaya çıktı. Çalışanların polise verdikleri ifadelerinde sahte faturalar kesildiğini bildiklerini, satılan ürünlerin sağlıksız olduklarını gördüklerini, ancak buna rağmen Neslihan Güngen'in zorlamasıyla bu ürünlerin satışlarının yapıldığını söyledikleri iddia edildi.

9 Temmuz Salı günü gerçekleştirilen operasyonla yakalanan İnanç Güngen'in ise güzellik merkezinde kullanılan cihazların UST kayıtlarının olmadığından haberi olmadığını söylediği, bu tür işlemlerle eşi Neslihan Güngen'in ilgilendiğini anlattığı öğrenildi. Yine vergi müfettişinin de ifadesinde Neslihan Güngen ile kayıt dışı görüşme talebinde bulunmadığını savunduğu belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da kara para aklama operasyonunda gözaltına alınanlar ifade verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:15 Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a göz kırptı: Kendisi hukukum olan bir insan, görüşürüm Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göz kırptı: Kendisi hukukum olan bir insan, görüşürüm
13:34 Resmi teklif yapıldı Cenk Tosun, ezeli rakibe imzayı atıyor Resmi teklif yapıldı! Cenk Tosun, ezeli rakibe imzayı atıyor
13:06 AK Parti’den YRP’li Aydal’ın Erdoğan iddiasına sert tepki: Bu sözler çirkin bir şuursuzluk ve saygısızlıktır AK Parti'den YRP'li Aydal'ın Erdoğan iddiasına sert tepki: Bu sözler çirkin bir şuursuzluk ve saygısızlıktır
12:51 Temizlik için eve çağırdığı genç kızı boğarak öldürüp cesedini 6 parçaya ayırdı Temizlik için eve çağırdığı genç kızı boğarak öldürüp cesedini 6 parçaya ayırdı
12:18 Fenomen soruşturmasında gözaltına alınan Neslihan ve İnanç Güngen, adliyeye sevk edildi Fenomen soruşturmasında gözaltına alınan Neslihan ve İnanç Güngen, adliyeye sevk edildi
14:54 Satır arasındaki detay Tanju Özcan’ı topa tutan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i de boş geçmedi Satır arasındaki detay! Tanju Özcan'ı topa tutan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i de boş geçmedi
14:45 EURO 2024 performansı Ancelotti’nin fikrini değiştirdi İşte Arda Güler’in Real’deki yeni görevi EURO 2024 performansı Ancelotti'nin fikrini değiştirdi! İşte Arda Güler'in Real'deki yeni görevi
14:32 Sydney Sweeney, giydiği son kıyafetle dalga konusu oldu: ’’Bebek bezi giymiş gibi duruyor’’ Sydney Sweeney, giydiği son kıyafetle dalga konusu oldu: ''Bebek bezi giymiş gibi duruyor''
13:37 Bodrum’da tatil yapan ünlü iş insanı onlarca kişinin gözü önünde hayatını kaybetti Bodrum'da tatil yapan ünlü iş insanı onlarca kişinin gözü önünde hayatını kaybetti
13:33 Sinem Kobal, 7 yıllık ara sonrası setlere dönüyor Sinem Kobal, 7 yıllık ara sonrası setlere dönüyor
13:02 Gözaltına alınan Gaga Bulut: Yaptığım paylaşımların suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım Gözaltına alınan Gaga Bulut: Yaptığım paylaşımların suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım
12:44 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı
12:13 Bozdağ’dan sert çıkış: Bu iftiranın doğruluğunu kim ispat ederse mal varlığımı ona bağışlayacağım Bozdağ'dan sert çıkış: Bu iftiranın doğruluğunu kim ispat ederse mal varlığımı ona bağışlayacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 15:20:30. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da kara para aklama operasyonunda gözaltına alınanlar ifade verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement