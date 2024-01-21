 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul'da kardeş dehşeti: Para isteyen madde bağımlısı ağabeyini bacağından vurdu - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da kardeş dehşeti: Para isteyen madde bağımlısı ağabeyini bacağından vurdu

Kasımpaşa'da yaşanan olayda, para isteyen madde bağımlısı ağabeyini silahla bacağından vuran saldırgan kardeş tutuklandı. Olay anı kameralara yansırken, saldırganın ağabeyinin 13 adet suç kaydı olduğu ve ailesine zarar verdiği ortaya çıktı.

İstanbul\'da kardeş dehşeti: Para isteyen madde bağımlısı ağabeyini bacağından vurdu
21.01.2024 - 20:03,
Abone Ol

İstanbul'da kardeş dehşeti kamerada: Para isteyen madde bağımlısı ağabeyini bacağından vurdu

Polisin yakaladığı saldırgan kardeş tutuklandı

İSTANBUL - Kasımpaşa'da bir şahıs, para isteyen madde bağımlısı ağabeyini silahla bacağından vuruldu. Olay anı kameralara yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalanan saldırgan kardeş tutuklandı. Madde bağımlısı ağabeyin 13 adet suç kaydı olduğu, evin camlarını kırarak ailesine de zarar verdiği ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü Beyoğlu Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süredir madde bağımlısı olduğu öğrenilen Veysi G. ailesinin yaşadığı evin camlarını kırarak zarar verdi. Ailesini sık sık rahatsız eden genç, olay günü kardeşi Yusuf G.'ninsahibi olduğu kafeteryaya gitti. Genç adam burada kardeşi Yusuf G.'den para istedi. Madde alacağını düşündüğü için para vermek istemeyen Yusuf G. ile ağabeyi Veysi G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahını çeken Yusuf G., ağabeyi Veysi G.'yi bacağından vurdu. Olay anı ise kameralara yansıdı.

Annesi başında gözyaşı döktü

Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacağından yaralanan Veysi G.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralı gencin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Genç vurulduktan sonra annesinin yanı başında gözyaşı döktüğü anlar da kameralara yansıdı.

Beyoğlu Asayiş polisi yakaladı

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, Veysi G. ve yakınlarının ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırganın Veysi G.'nin kardeşi Yusuf G. olduğu tespit edildi. Devam eden çalışmalarda Yusuf G., olaydan 2 gün sonra Camikebir Mahallesi Bülent Demir Caddesi üzerinde olayda kullandığı silahla birlikte kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan Yusuf G. emniyete götürüldü.

Para talep ettiği için ağabeyini vurmuş

Emniyette ifadesi alınan Yusuf G., ağabeyi Veysi G. ile tartıştıklarını ve silahıyla bir el ateş ederek bacağından vurduğunu söylediği öğrenildi. Herhangi bir suç kaydı bulunmayan Yusuf G., işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca ağabey Veysi G.'nin "uyuşturucu madde kullanmak" ve "mala zarar verme" suçları başta olmak üzere benzeri suçlardan 13 adet kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kasımpaşa, İstanbul, Beyoğlu, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da kardeş dehşeti: Para isteyen madde bağımlısı ağabeyini bacağından vurdu - Son Dakika


08:51
İsrail basını yazdı: Türkiye Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor İsrail basını yazdı: Türkiye Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor
08:34
Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı
08:20
Samsun'da 'Çengel-6' operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
08:13
Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı
08:11
Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi
07:24
İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Vapurdan düşen şahsı, denize atlayan midyeci kurtardı İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Vapurdan düşen şahsı, denize atlayan midyeci kurtardı
00:51
Yolda yürürken tanımadığı genci 'Sen kafirsin' deyip göğsünden bıçaklayarak öldürdü Yolda yürürken tanımadığı genci "Sen kafirsin" deyip göğsünden bıçaklayarak öldürdü
23:51
Fatih Terim, Bakasetas'ın takıma katılacağı tarihi söyledi Fatih Terim, Bakasetas'ın takıma katılacağı tarihi söyledi

Son Dakika
08:34 Abdullah Avcı'ya sürpriz çıkış: 'Adamlar bize plakayı taktı'
08:20 Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
08:13 Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı
08:11 Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi
07:24 İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Vapurdan düşen şahsı, denize atlayan midyeci kurtardı
00:51 Yolda yürürken tanımadığı genci "Sen kafirsin" deyip göğsünden bıçaklayarak öldürdü
23:51 Fatih Terim, Bakasetas'ın takıma katılacağı tarihi söyledi
23:50 Kur'an-ı Kerim'i 3 kez öptükten sonra ayağı ile bastı, gözaltına alındı
23:47 Florida Valisi Ron DeSantis, 2024 başkanlık seçimi aday adaylığından çekildi
22:58 Alper Gezeravcı'dan Sabri Sarıoğlu sorusuna bomba yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 08:54:42. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da kardeş dehşeti: Para isteyen madde bağımlısı ağabeyini bacağından vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement