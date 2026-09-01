İstanbul'da kayıp kadının sırrı çözüldü: Son sinyal Esenyurt'taki eve gitti, 6 şüpheli gözaltında - Son Dakika
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İstanbul'da kayıp kadının sırrı çözüldü: Son sinyal Esenyurt'taki eve gitti, 6 şüpheli gözaltında

İstanbul\'da kayıp kadının sırrı çözüldü: Son sinyal Esenyurt\'taki eve gitti, 6 şüpheli gözaltında
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İstanbul'da 2022'de tedavi için getirildiği hastaneden izinsiz ayrılan Z.Y.'nin kaybolmasıyla ilgili polis, telefon sinyallerini inceledi. Son sinyalin Esenyurt'ta yaşayan F.D.'nin evine ait olduğu belirlendi ve Z.Y.'nin 4-10 Ekim 2022 tarihleri arasında hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla bağlantılı 6 şüpheli, İstanbul ve Sinop'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul'da 2022 yılında tedavi için getirildiği hastaneden izinsiz ayrıldıktan sonra kaybolan Z.Y.'nin telefon sinyallerini inceleyen polis ekipleri, son sinyalin Esenyurt'ta yaşayan F.D.'nin evini gösterdiğini belirledi. Çalışmalarda Z.Y.'nin hayatını kaybettiği tespit edilirken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 şüpheli İstanbul ve Sinop'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre 12 Eylül 2022 tarihinde tedavi amaçlı hastaneye getirilen, Z.Y. isimli kadın izinsiz şekilde hastaneden ayrıldı. Hastaneden ayrılan kadından bir daha haber alınamazken konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar kapsamında kayıp Z.Y. telefon kayıtlarını ve sinyallerini inceleyen ekipler, Z.Y.'nin en son F.D. isimli bir şahısla irtibatta olduğunu ve Z.Y.'nin telefonuna ait son sinyalin F.D.'nin Esenyurt'ta bulunan evini gösterdiği tespit edildi. Şüpheli F.D.'nin ise 2024 yılında "Kasten Öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevinde olduğu öğrenildi.

Çalışmalarını derinleştiren ekipler, Z.Y.'nin 4 Ekim 2022 ile 10 Ekim 2022 tarihleri arasında hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan araştırmalar sonucunda olayla bağlantısı bulunduğu ve olay hakkında bilgi sahibi olduğu değerlendirilen 6 şüpheli tespit edildi. Bunun üzerine ekipler tarafından 01 Eylül 2026 tarihinde İstanbul ve Sinop'ta 6 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'ne getirildi.

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Esenyurt, İstanbul, 3. Sayfa, Sinop, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da kayıp kadının sırrı çözüldü: Son sinyal Esenyurt'taki eve gitti, 6 şüpheli gözaltında - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da kayıp kadının sırrı çözüldü: Son sinyal Esenyurt'taki eve gitti, 6 şüpheli gözaltında - Son Dakika
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