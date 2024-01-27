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İstanbul'da kayıp başvurusu yapılan şahıs ormanlık alanda ölü bulundu - Son Dakika
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İstanbul'da kayıp başvurusu yapılan şahıs ormanlık alanda ölü bulundu

İstanbul'un Eyüpsultan Göktürk semtinde eşi tarafından 4 gün önce kayıp başvurusu yapılan 36 yaşındaki Cafer Işık, ormanlık alanda asılı halde ölü bulundu. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İstanbul\'da kayıp başvurusu yapılan şahıs ormanlık alanda ölü bulundu
27.01.2024 - 19:25,
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İstanbul'da eşi tarafından 4 gün önce kayıp başvurusu yapılan 36 yaşındaki şahıs, Eyüpsultan Göktürk'teki ormanlık alanda ölü bulundu.

Olay, saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan Göktürk'te bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda yürüyüş yapan vatandaşlar, bir ağaca iple asılı halde erkek cesedi görünce polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede cansız bedenin 4 gün önce eşi tarafından kayıp ilanı verilen Cafer Işık'a (36) ait olduğunu tespit etti.

Otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

Olay yerine gelen polis ekiplerinin çalışması sonrası Cafer Işık'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cafer Işık'ın ölüm nedeni yapılacak otopsi işlemlerinin ardından netleşecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da kayıp başvurusu yapılan şahıs ormanlık alanda ölü bulundu - Son Dakika


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