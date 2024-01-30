İstanbul\'da kiliseye silahlı saldırı: Teröristlerin restoranda çalıştığı ortaya çıktı

Kiliseye silahlı saldırıda bulunan şahısların bir restoranda garson olarak çalıştıkları öğrenildi
Terör soruşturmasında eylemin şifreleri çözülüyor
Olay yerine giderken kullandıkları Polonya plakalı otomobil, plakaları sökülmüş olarak Beylikdüzü'nde terk edilmiş halde bulundu
İstanbul'da faaliyet gösteren bir sushi restoranda 'uyuyan hücre' olarak müşterilere servis açan iki "garson" terörist, hedef seçtikleri kiliseye farklı zamanlarda ayrı ayrı keşif ve gözetlemeye gitmiş
İSTANBUL - İstanbul, Sarıyer'de Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada eylemin sır perdesi aralanıyor. Saldırganların olay yerine giderken kullandıkları 'kayıp' otomobil Beylikdüzü'nde otluk bir alanda bulunurken, eylemde tetiğe basan DEAŞ'lı teröristlerin ise Bahçelievler ilçesinde bir sushi restoranında garson olarak çalıştıkları öğrenildi.
İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Santa Maria Kilisesi'nde Pazar ayini sırasında meydana gelen ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının yankıları sürerken, soruşturma çerçevesinde yakalanan DEAŞ'lı terörist de dahil hücrede yer alan 28 şüphelinin polisteki sorgusu devam ediyor.
Çok yönlü olarak yürütülen soruşturmada eylemin şifreleri çözülüyor. Tuncer Cihan adlı vatandaşın hayatını kaybettiği saldırıda teröristlerin olay yerine giderken kullandıkları 'kayıp' otomobille ilgili yeni gelişme yaşandı. 2022 yılında ülkeye giriş yaptığı saptanan ve yaklaşık bir yıldır PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kayıtlarında trafik izi düşmeyen Polonya plakalı Hundai marka otomobilin, Beylikdüzü'nde otluk bir alanda ağaç altında terk edilmiş halde bulundu. Bulunan otomobil, olay yeri inceleme uzmanları ve terörle mücadele ekipleri tarafından hassas şekilde incelemeye alındı. Eylemde tetiğe basan DEAŞ'lı teröristlerce olay yerine giderken kullanılan araçtan elde edilen parmak izleri ile ilgili rapor soruşturma dosyasına girecek.
Restoranda müşterilere servis açan iki "garson" terörist
Eylemin perde arkasına ilişkin yürütülen soruşturma devam ederken, zanlıların Türkiye'deki bağlantıları, kimlerle irtibat kurdukları, saldırıda kullandıkları silahları ve mermileri nereden temin ettikleri mercek altına alındı. Kanlı saldırıya ilişkin soruşturmada öne çıkan ayrıntılar arasında, yurda giriş tarihleri ve "uyuyan hücre" olarak faaliyet gösterdikleri dönemdeki yaşamsal faaliyetleri yer alıyor. Hücre üyeleri hakkındaki çarpıcı detaylara göre faillerin Bahçelievler ilçesinde hizmet veren bir sushi restoranında çalıştıkları ortaya çıktı. Bir süreden beri söz konusu restoranda "garson" olarak çalıştıkları öğrenilen şahısların, maddi giderlerini kayıt dışı çalıştıkları bu işyerinden aldıkları maaşla karşıladıkları anlaşıldı.
Saldırganlar, kilise çevresinde ayrı ayrı keşif yapmış
Kilisedeki ayin sırasında gerçekleştirilen saldırıyla ilgili soruşturmayı derinleştiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve TEM ekipleri, olayın meydana geldiği Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi çevresinde keşif faaliyetine rastladı. İki terörist ile onlara yardım ve yataklık eden hücredeki diğer kişilerin görev dağılımında kilise çevresinde keşif ve gözetleme faaliyetinde bulundukları anlaşıldı. Saldırganların söz konusu bölgeye keşif için fraklı günlerde ayrı ayrı gittikleri, bunlara öncülük eden 5 şüphelinin ise olay gününden bir gün önce kamera ve kaçış planı için çalıştıkları öğrenildi.
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Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'da kiliseye silahlı saldırı: Teröristlerin restoranda çalıştığı ortaya çıktı - Son Dakika
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