İstanbul'da Kurban Bayramı'nda acemi kasaplar hastanelik oldu

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İstanbul'da bu yıl da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi yaparken kendilerini yaralayan acemi kasaplar, hastanelerin acil servisine koştu.

İstanbul'da her yıl olduğu gibi bu yıl da belirlenen alanlar dışında kendi başlarına kurban kesimi yapan bazı acemi kasaplar hastanelik oldu. Kurban Bayramı'nın ilk gününde ellerini, kollarını kesen ya da hayvan tepmesi sonucu yaralanan acemi kasaplar, acil servise koştu. Ayakta tedavi edilen vatandaşlar ardından hastaneden taburcu edildi.

Kurbanlık kesimi sırasında kendisini yaralayan Hacı Gündüz isimli vatandaş, "Hayvanı devirirken oldu, ayağımın üstüne düştü. Kasap arkadaşlara tavsiyem dikkatli olsunlar. Ben kasap değilim kendi hayvanımı devirirken oldu. Yardımcı oluyordum. Ağrım var. Dizimden bir ses geldi" dedi. - İSTANBUL