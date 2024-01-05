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İstanbul'da Mossad'a çalıştıkları iddia edilen 15 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da Mossad'a çalıştıkları iddia edilen 15 şüpheli tutuklandı

Uluslararası casusluk faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da İsrail İstihbarat Servisi Mossad'a çalıştıkları iddia edilen 15 şüpheli tutuklandı. Diğer 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul\'da Mossad\'a çalıştıkları iddia edilen 15 şüpheli tutuklandı
05.01.2024 - 22:40,  Güncelleme: 22:42
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Uluslararası casusluk faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde İsrail İstihbarat Servisi Mossad'a çalıştıkları iddia edilen ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uluslararası casusluk faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Türkiye'de ikamet eden Filistinli ve İsrailli aileler ile aktivistler başta olmak üzere yabancı uyruklulara yönelik İsrail İstihbarat Servisi Mossad adına uluslararası casusluk faaliyetleri içerisinde olabileceği belirlenen 46 şüpheliye operasyon düzenlenmişti. 34 şüpheli ise geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonlarla gözaltına alınmıştı.

8 şüpheliye sınır dışı edilme kararı

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada Savcılık işlemleri tamamlanan 26 şüpheli, 'askeri ve siyasal casusluk' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Diğer 8 şüphelinin ise sınır dışı edilme işlemlerinin gerçekleştirilmesi için İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi.

15 şüpheli tutuklandı

Sevk edilen 26 şüpheliden 15'i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye, İsrail, Mossad, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Mossad'a çalıştıkları iddia edilen 15 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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