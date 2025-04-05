İstanbul'da Narkotik Operasyonu

Narkotik operasyonun İstanbul detayları ortaya çıktı

İstanbul'da yapılan narkotik operasyonu kamerada

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıkladığı narkotik operasyonun İstanbul detayları ortaya çıktı. 3 ilçede yapılan operasyonlarda 4 şüpheli şahıs yakalanırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçildiği öğrenildi. Operasyon anı kameraya yansıdı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı narkotik operasyonu kapsamında; İstanbul'da yapılan operasyonun detayları ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince, "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçunun önlenmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; 26 Mart ve 3 Nisan tarihlerinde Büyükçekmece, Esenyurt, Başakşehir ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edilen 2 adres ve 1 araca yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda M.A., Y.K., N.G., Y.K. isimli şahıslar yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda; 10 bidon içerisinde sıvı halde 129 kilogram 100 gram gelen Metamfetamin, 146 kilogram Skunk, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı.