İstanbul'da Otogarda Silah ve Mermi Operasyonu: 5 Bin Silah ve Mermi Ele Geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da Otogarda Silah ve Mermi Operasyonu: 5 Bin Silah ve Mermi Ele Geçirildi

İstanbul\'da Otogarda Silah ve Mermi Operasyonu: 5 Bin Silah ve Mermi Ele Geçirildi

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda düzenlenen operasyonda, 5 bin uzun namlulu silah ve tabanca mermisi ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otogarda şüphe üzerine bir kişiyi takibe aldı ve yapılan aramada çantasında 5 bin silah ve mermi bulundu. Şüpheli gözaltına alındı ve mermilerin başka bir şirketten satın alındığı tespit edildi. Yakalanan kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

07.03.2024 13:17  Güncelleme: 13:21
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İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda düzenlenen operasyonda, 5 bin uzun namlulu silah ve tabanca mermisi ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda şüphe üzerine V.E. adlı bir kişiyi takibe aldı. İller arası gerçekleşebilecek suçların önlenmesi ve genel asayişin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 27 Şubat'ta kuşkulu kişi emniyet ekiplerince durduruldu. Zanlının çantasında yapılan aramada, 5 bin uzun namlulu silah ve tabanca mermisi bulundu. Şüpheli V.E. gözaltına alındı. Yapılan incelemede V.E.'nin mermileri Malatya'da birine göndereceği anlaşıldı. Mermilere el konulurken, mermilerin V.E. tarafından başka bir şirketten satın alındığı öğrenildi. Yakalanan V.E., "6136 SKM" suçu kapsamında savcılık talimatı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı aktarıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Otogarda Silah ve Mermi Operasyonu: 5 Bin Silah ve Mermi Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Otogarda Silah ve Mermi Operasyonu: 5 Bin Silah ve Mermi Ele Geçirildi - Son Dakika
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