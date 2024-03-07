İstanbul\'da Otogarda Silah ve Mermi Operasyonu: 5 Bin Silah ve Mermi Ele Geçirildi

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İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda düzenlenen operasyonda, 5 bin uzun namlulu silah ve tabanca mermisi ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda şüphe üzerine V.E. adlı bir kişiyi takibe aldı. İller arası gerçekleşebilecek suçların önlenmesi ve genel asayişin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 27 Şubat'ta kuşkulu kişi emniyet ekiplerince durduruldu. Zanlının çantasında yapılan aramada, 5 bin uzun namlulu silah ve tabanca mermisi bulundu. Şüpheli V.E. gözaltına alındı. Yapılan incelemede V.E.'nin mermileri Malatya'da birine göndereceği anlaşıldı. Mermilere el konulurken, mermilerin V.E. tarafından başka bir şirketten satın alındığı öğrenildi. Yakalanan V.E., "6136 SKM" suçu kapsamında savcılık talimatı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı aktarıldı. - İSTANBUL