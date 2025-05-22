İstanbul'da Özel Halk Otobüsü Grevi Mağduriyet Yarattı - Son Dakika
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İstanbul'da Özel Halk Otobüsü Grevi Mağduriyet Yarattı

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22.05.2025 08:34  Güncelleme: 09:08
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İstanbul\'da Özel Halk Otobüsü Grevi Mağduriyet Yarattı
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İstanbul'da özel halk otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası'nın aldığı karar doğrultusunda grev yaptı. Bu durum, sabah işe giden vatandaşlarda yoğunluk ve mağduriyet yarattı. Otobüs gelmediği için duraklarda uzun süre bekleyen vatandaşlar, toplu taşıma sıkıntısının çözülmesini istiyor.

İstanbul'da özel halk otobüsü grevi duraklarda yoğunluğa neden oldu

İSTANBUL - İstanbul'da 22 Mayıs Perşembe günü özel halk otobüsleri Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası'nın aldığı karar doğrultusunda, 3 bin 41 otobüs ile bir günlüğüne kontak kapatarak sefere çıkmama kararı almıştı. Yaşanan durum neticesinde sabah saatlerinde işlerine gitmeye çalışan vatandaşların yaşadığı mağduriyet nedeniyle duraklarda yoğunluk meydana geldi.

İstanbul'da bu sabah itibarıyla toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden aylardır ödeme alamadıklarını belirterek bir günlük grev kararı almalarının ardından bekledikleri otobüslerin gelmemesi üzerine mağduriyet yaşadı. Duraklarda insan kalabalığı yaşanırken uzun süre boyunca vatandaşlar otobüslerinin gelmesini beklemek zorunda kaldı.

Mağduriyet yaşayan vatandaşların birisi, "Burada otobüs şoförlerini değil halkı mağdur ediyorlar. Halkı rezil ediyorlar. Herkes işine geç kalıyor. Ben de işime geç kaldım. Geç kalırsak telefon açıp söyleyeceğiz. Başka çaresi var mı?" dedi. Oktay Kılıç, "İnsanlar mağdur oluyor ister istemez. Haberimiz bile yok." derken, Sebahattin Şişmanoğlu,"Halk otobüslerinin grev hakkı her zaman vardır. Yalnız bu kadar insanı mağdur etme hakları yoktur. Halk otobüsü şoförleri kendilerini düşünüyorlarsa mağdur ettikleri insanları da düşünmelerini tavsiye ederim. Bizim için çok büyük sıkıntı. Burada saatlerce işe gidemeyenler var. Evlerine hastanelere gidemeyenler var. Başka yerlere gitmeleri lazım gidemiyorlar. Halk otobüsleri ne diye grev yapıyorlar mana bulamıyoruz. Halka karşı birazcık daha toleranslı ve duyarlı olmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Habibe Böcek ise, "Çok mağduruz. Bir saat oldu burada bekleyeli. Avcılar Firuzköy'e işi gidiyorum. Bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz." dedi.

Alınan grev kararıyla bazı güzergahlarda ulaşım sıkıntısı yaşandığı görüldü.

Kaynak: İHA

İstanbul, Ekonomi, 3-sayfa, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Özel Halk Otobüsü Grevi Mağduriyet Yarattı - Son Dakika

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