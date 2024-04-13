İstanbul\'da park halindeki 2 araç alevlere teslim oldu

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İstanbul'da park halindeki 2 araç alevlere teslim olurken, otomobiller kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Kadıköy Bağdat Caddesi'nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde saat 23: 45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 PF 2024 plakalı otomobil elektrik arızası nedeniyle yanmaya başladı. Alevlerin yükselmesiyle yangın 34 LTF 48 plakalı otomobile sıçradı. Alevlere teslim olan 2 otomobil kullanılamaz hale geldi. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Tedbir amaçlı polis ekipleri de olay yerine sevk edildi. Olay yerine hızlı bir şekilde ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından, önlem amaçlı soğutma çalışmaları yapıldı ve cadde trafiğe açıldı. - İSTANBUL