İstanbul'da PKK/KCK Operasyonu: 20 Gözaltı

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İstanbul'un 14 ilçesinde PKK/KCK operasyonu: 20 şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL - Bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve örgütün gençlik, siyasal yapılanmasına yönelik İstanbul geneli 14 ilçede operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 16'sı serbest bırakılırken, 4 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Tem Şube Müdürlüğü ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve örgütün gençlik, siyasal yapılanmasına yönelik İstanbul geneli 14 ilçede operasyon düzenlendi. 30 Ekim tarihinde düzenlenen operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 16'sı adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılırken, 4 şahıs ise tutuklanarak ceza evine gönderildi.