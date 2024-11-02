İstanbul'da PKK/KCK Operasyonu: 20 Gözaltı, 4 Tutuklama - Son Dakika
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İstanbul'da PKK/KCK Operasyonu: 20 Gözaltı, 4 Tutuklama

İstanbul\'da PKK/KCK Operasyonu: 20 Gözaltı, 4 Tutuklama

14 ilçede düzenlenen operasyonda 20 şüpheliden 16'sı serbest kalırken, 4 kişi tutuklandı.

02.11.2024 17:10
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Bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve örgütün gençlik, siyasal yapılanmasına yönelik İstanbul geneli 14 ilçede operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 16'sı serbest bırakılırken, 4 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Tem Şube Müdürlüğü ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve örgütün gençlik, siyasal yapılanmasına yönelik İstanbul geneli 14 ilçede operasyon düzenlendi. 30 Ekim tarihinde düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 16'sı adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılırken, 4 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da PKK/KCK Operasyonu: 20 Gözaltı, 4 Tutuklama - Son Dakika

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