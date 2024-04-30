İstanbul'da PKK operasyonu: 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da PKK operasyonu: 5 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PKK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 8 şüpheli tespit edildi. Operasyon sonucunda 5 şüpheli gözaltına alındı ve diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

30.04.2024 23:09
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İstanbul'da PKK operasyonu: 5 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da PKK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, PKK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 8 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da PKK operasyonu: 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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