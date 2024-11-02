İstanbul'da PKK'ya Şafak Operasyonu

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İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 16 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın ardından kent genelinde, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve yakın tehdit içeren şiddet eylemlerinin engellenmesine yönelik düzenlenen operasyonda, yapılanmanın sözde gençlik birliklerine bağlı şüphelilerin yol kapama, yürüyüş, molotoflu eylem şeklinde sokak eylemleri arayışında oldukları tespit edilmişti. Yürütülen çalışmalarla örgütün sözde siyasal alan yapılanmasının (KCK/TDÖ) faaliyetlerinin deşifre edilmesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 25 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı şafak operasyonu düzenlenmişti. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.

4 şüpheli tutuklandı 16 şüpheli serbest bırakıldı

Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan şüphelilerden 8'i tutuklama, 12'si adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. İfade işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 16'sı ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. - İSTANBUL